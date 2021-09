Municípios

A Administração de Marques de Souza, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu andamento às obras de construção do belvedere às margens do Rio Forqueta. Na última semana foram instaladas as caixarias e colocadas as ferragens para posterior colocação do concreto.

O belvedere terá um deque de concreto armado, com 52m², e um guarda-corpo metálico. Está sendo construído no parque Nova Berlim da Forqueta, localizado na avenida Benjamin Dörr, no Centro, e será mais um ponto turístico de Marques de Souza.

Além disso, a secretaria esteve trabalhando na melhoria das estradas do Distrito de Bela Vista do Fão e na localidade de Picada Serra, com a colocação de material e melhorias dos acessos.

As escavadeiras hidráulicas seguem trabalhando nas propriedades rurais, onde é feita a melhoria dos acessos a lavouras, destocamentos e limpeza da área. Na área central, uma equipe segue os trabalhos de roçada e capina, bem como de recolhimento de lixo verde.

Por daiane