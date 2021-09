Esportes

Encerrou no domingo, dia 29, a primeira edição do Campeonato Aberto de Futebol Sete de Capitão. Os jogos ocorreram na Praça Central. Na categoria Veteranos o título ficou com o São José de Coqueiro Baixo, que venceu o Zaragoza por 2 a 0 com gols de Biel e Cleiton.

No Força-livre, Os Parceiros de Progresso conquistou o título após vencer o Los Amigos de Encantado por 2 a 0, gols anotados por Binho e Henrique Petrini na segunda etapa. A terceira colocação ficou com o Bar da Ivete de Travesseiro.

Na primeira edição o campeonato foi promovido pela Icevat Assessoria Esportiva em parceria com o Complexo Paradise Country Club de Alto Palmas, que sediou os jogos na fase classificatória.

Por daiane