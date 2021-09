Esportes

Nesse domingo a Escola de Base Rui Barbosa recebe a Alaf, pela Liga Gaúcha de Futsal. Os jogos ocorrem no Ginásio do Paroquial no Centro de Arroio do Meio. A categoria sub 11 joga às 8h. E a sub 09 às 10h.

No último domingo, em confrontos válidos pela primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal, a categoria sub 11 da Escola de Base Rui Barbosa, aplicou 8×1 no Age de Guaporé e a sub09 perdeu de 8×7.

TORNEIO EM TAQUARI – Na segunda-feira, feriado de 20 de Setembro, a Escola de Base Rui Barbosa participa de um torneio de futebol 08 em Taquari. A competição terá equipes dos Vales do Taquari e Rio Pardo, com outras rodadas previstas.

TREINOS – Segundo o coordenador de Núcleos de Base, Júlio Ivan Immich, os treinos seguem nos mesmos horários. A possibilidade é a abertura de mais um núcleo em Bela Vista a partir de outubro.

Por daiane