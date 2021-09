Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno, que tem a participação de 14 equipes divididas em duas chaves, realizou na sexta-feira os jogos da 3ª rodada que reuniu Bar do Juliano 3 x 0 Ade Sport, Santa Clara 2 x 1 Dona Rita, São Miguel 3 x 0 Bom Retiro e Canudos do Vale 2 x 1 São Jacó. Hoje à noite será disputada a 4ª rodada quando o Ade Sport joga em sua cancha com Venâncio Aires; São Jacó joga em São Jacõ/Capitão com Santa Clara e o São Miguel joga com o Tamoio, em Linha Sítio/Cruzeiro do Sul.

Por daiane