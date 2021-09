Esportes

O 6º Campeonato Integração Sicredi de Bocha Noturno, organizado a partir da Liga de Bocha de Travesseiro e disputado por sete equipes de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Encantado, Forquetinha e Coqueiro Baixo, reiniciou seus jogos na sexta-feira, dia 27, com a disputa da 7ª e última rodada do primeiro turno da primeira fase com os seguintes jogos: em Travesseiro, Travesseirense 1 x 2 Cruzeiro de Linha Bastos; em Alto Palmas, Brasinha 2 x 1 Santana de Encantado e em Forquetinha, Forquetinha 3 x 0 Coqueiro Alto.

Classificação – Bar Zanotelli e Brasinha 12p; Forquetinha 11p; Cruzeiro 09p; Travesseirense 08p; Santana 07p e Coqueiro Alto com 05 pontos. Na primeira fase após turno e returno classificam-se seis equipes.

Nesta sexta-feira acontecem os jogos da 8ª rodada com três partidas reunindo em Travesseiro, Travesseirense x Santana; em Marinheira, Bar Zanotelli x Coqueiro Alto e em Forquetinha, Forquetinha x Brasinha.

Por daiane