Esportes

No último domingo a Escolinha Prata da Casa, recebeu o Juventude de Caxias do Sul, no campo do Sete de Setembro em São Caetano, em rodada válida pela Liga Serrana. A categoria sub 11 perdeu de 2×1 e sub13 de 1×0. Apesar das derrotadas os resultados foram considerados positivos, pois foram diante de uma das principais equipes do RS.

A coordenação reforça que os treinos seguem em horários normais.

Por daiane