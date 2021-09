Esportes

Neste sábado, a Escolinha Prata da Casa tem compromisso diante do Esportivo em Bento Gonçalves. Os confrontos envolvem as categorias 2008, 2009, 2010 e 2011. A saída da delegação está agendada para as 6h30min do Clube Sete de Setembro de São Caetano.

Por daiane