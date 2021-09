Municípios

A Praça Central de Pouso Novo, lugar onde os munícipes frequentam para momentos de lazer, onde crianças brincam e se divertem, está tomando uma cara nova a partir de um projeto de reforma e revitalização que vem sendo executado pela Administração Municipal. A proposta conta com embelezamento a partir de um projeto de jardinagem, reforma dos brinquedos, instalação de um play ground, reforma dos banheiros, construção de um pergolado, dentre outros. As obras iniciaram no mês de agosto e têm previsão de termino para a entrada do verão, momento de maior fluxo de pessoas no local devido ao ambiente agradável e acolhedor. Em nota repassada para a imprensa, a Administração Municipal, se mostra satisfeita, pois esta é mais uma obra que visa promover a qualidade vida de cada um que reside no município, sendo um dos grandes objetivos da gestão atual.

Por daiane