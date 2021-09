Resenha do Solano

Particularmente, eu acho uma loucura pagar mais de R$ 6 milhões em encargos para um empréstimo de R$ 14,1 milhões (páginas 14 e 15). Mas a proposta foi bem amarrada com o apelo histórico da ligação asfáltica entre Arroio do Meio e Capitão, demais comunidades sem asfalto e, inclusive, as “obras” iniciadas pelo governo anterior. Ficou irresistível, irrecusável, ao ponto de vista de que seria antipopular dizer não, pois envolveu sentimentos.

Sim. A comunidade merece. Está sendo resolvido um problema coletivo. Ninguém mais aguenta ouvir reclamações sobre a ERS-482 e moradores estão esgotados. Além disso, vai gerar economia da máquina pública, desenvolvimento e a parcela nem vai ser ‘sentida’ no orçamento que está em crescimento. Em se tratando de um período pós-pandêmico e de crise econômica, o dilema “financiar ou não financiar, eis a questão” será interpretado como uma decisão positiva. Afinal, é ‘normal’ pegar crédito.

Visível também o oportunismo de marketing político (governista e oposicionista) para alimentar a autoestima da população. Não tem nada de errado nisso. O jogo é assim. O gesto reequilibra um pouco as condições do atual governo para fazer sucessores em 2024. Mas tem muito para rolar. As obras têm que ser bem-feitas, os outros setores têm que ir bem também, a conclusão da UTI vai ser cobrada, melhorias na travessia da ERS-130 (com ou sem duplicação), assim como mais avanços na ponte à Colinas – não serão esquecidas. Tem muita coisa sendo analisada o tempo todo por todos os interessados em Arroio do Meio.

COMPORTAMENTO, PRÁTICA E INTENÇÕES – Eventualmente, costumo acompanhar a rotina de políticos de diferentes partidos e personalidades, em âmbito nacional e mundial, para me ‘arriar’ e me ‘inspirar’. A aproximação de Michel Temer (MDB) com o Planalto já era visível (Instagram dele mostrava isso em agosto). O jeito dele é assim. Ele gosta de estar em Brasília. Não tem nada de errado. Aqui em Arroio do Meio não é diferente. Por mais que existam divergências, eventuais episódios com ânimos exacerbados, no fundo todos se respeitam e se ajudam quando é necessário. Isso é diplomacia.

Conversando com algumas pessoas comuns no fim de semana a respeito de política, é nítida a preocupação com 2022. Muitos preferem um perfil limitado e autêntico, à gestores muito habilidosos e inteligentes, pois temem segundas intenções. Do ponto de vista que é melhor não fazer quase nada, do que ferrar com as próximas gerações. É cedo para avaliar.

UMA DÉCADA DEPOIS – Há uma década atrás o atual secretário de Obras de Arroio do Meio, Darci Hergessel, então vereador do PDT, movia um abaixo-assinado com quase 200 assinaturas para o asfaltamento da parte alta da rua Dom Pedro II, que foi inaugurado no último sábado. Hergessel lembra que, nos anos que legislou, até conseguiu uma emenda parlamentar para o asfaltamento, mas nunca saiu do papel, segundo ele, por questões políticas. O asfalto foi a primeira grande obra do atual governo, que promete deixar marcas expressivas. “Pra mim foi uma honra. Lutei por essa obra durante todo meu ciclo político. Os gestores na época entenderam que não era uma prioridade. Não guardo rancor. As outras comunidades também mereciam”.

Um destaque do atual governo é o oportunismo em promover o marketing interno e externo em torno das conquistas, como ferramenta de valorizar a autoestima da comunidade e buscar populismo, com direito há foguetes. O Brida em Marques de Souza fazia isso.

Por daiane