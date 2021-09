Municípios

Administração Municipal de Pouso Novo, em parceria com a Emater e Cooperativa Mista Alto da Serra (Coagriserra), realizou na sexta feira, dia 3, uma visita para cooperativas da agricultura familiar instaladas em Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e em Vera Cruz e na Feira do Produtor Rural de Venâncio Aires. O objetivo foi buscar conhecimentos para futura implantação deste tipo de empreendimentos e uma feira do produtor no município, modelo de negócio que poderá desenvolver economicamente o município. Nestas cooperativas a comitiva de Pouso Novo colheu informações sobre a parte produtiva, operacional e de estrutura e funcionamento, logística e mercados. O grupo foi recepcionado pelo prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa e pelo prefeito de Vera Cruz, Gilson Adriano Becker, que se mostraram otimistas em relação a este modelo de produção e comercialização como fator para o crescimento da região em termos de agronegócio.

Entre as cooperativas visitadas estavam a Coopersanta, Coopervac e Cooprova. “Com a experiência dessas empresas, buscamos implantar no município esse modelo de negócio, justo e cooperativo. Sozinho não somos nada, mas juntos somos mais fortes”, comentou o prefeito Moacir Severgnini. O prefeito complementou dizendo que estão no caminho certo, rumo ao desenvolvimento de Pouso Novo. Os agricultores precisam de um olhar especial e de incentivos, por isso buscamos alternativas para valorizar os agricultores de nossa terra”, citou Moacir, que esteve acompanhado pelo secretário da Agricultura, Márcio da Silva; secretário da Administração, Elso Fagundes; presidente da Coagriserra, Marina Zambiazi e pelo extencionista da Emater, Charles Fantin Machado.

Por daiane