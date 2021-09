Agrovale

Na propriedade da família Petry, em Rui Barbosa, Arroio do Meio, a alta dos custos de produção reflete diretamente no corte de investimentos. Vilmar, a esposa Lovani e as filhas Elisângela e Elisabete viram as sobras da atividade leiteira minguarem nos últimos meses. A ração, os insumos, o diesel, a energia elétrica, os medicamentos, o custo de prestadores de serviços e de consertos de implementos vêm subindo consideravelmente. Se não fosse a tarifa rural da energia elétrica, seria ainda mais complicado, já que o consumo é alto. “O que menos subiu foi o preço do leite”, desabafa Lovani, mostrando a disparidade entre os custos de produção e a remuneração pelo produto.

A família, que sempre trabalhou com agricultura, considera este o pior período já vivido, pelo descontrole geral de preços. O adubo, que no ano passado era adquirido na faixa dos R$ 70 o saco, está beirando os R$ 200. O impacto é grande para quem precisa investir em insumos para o plantio da próxima safra de milho para silagem e feno, com 38 e 5 hectares, respectivamente. Além do encarecimento, Vilmar salienta que há o risco da seca e da cigarrinha do milho, que comprometem a produtividade e a qualidade do alimento.

“Tudo está mais caro. Tem coisas que o preço dobrou, outras que triplicou e não temos escolha. Estamos na lida, temos que investir, os animais estão aí. Precisamos plantar para ter pasto para as vacas”, dimensiona Vilmar, reforçando que não adianta cortar custos, oferecendo uma alimentação inferior, pois além da questão da produtividade, o reflexo se dá na própria saúde das vacas. E com enfermidades no rebanho, só em lactação são 63, os custos são ainda maiores.

Com as incertezas do período, o foco é manter a propriedade em pleno funcionamento. Investimentos em melhorias e em estrutura, se não forem muito necessários, estão sendo postergados. A expectativa é de que a situação do mercado melhore. “O produtor rural sempre tem a esperança de dias melhores. Se ele não acredita nisso, que amanhã será melhor, ele desiste”, afirma Lovani.

Desistir, no entanto, não está nos planos dos Petry. Pelo contrário. Elisângela e Elisabete atuam e querem dar sequência na propriedade. Aos 19 anos, Elisângela cursa o Técnico em Agropecuária, em Teutônia, enquanto Elisabete está no Ensino Médio, no Guararapes. Ambas entendem que há um futuro promissor no meio rural e que a qualidade de vida é melhor, apesar dos desafios.

O pai e a mãe apoiam e também compartilham deste pensamento. “Por mais que se tenha dificuldades, ainda vivemos melhor do que as famílias que precisam comprar tudo. Na mesa não falta nada. Temos ovos, salame, leite, carne, todo fim de semana fizemos nosso churrasco, temos a horta, frutas. Isso é um dinheiro que às vezes não se calcula, mas para quem precisa pagar tudo, é uma grande despesa”, avalia Vilmar.

A família compartilha da ideia de que a vida no interior é mais tranquila do que na área urbana. Exige dedicação, mas oferece um dia a dia mais flexível. Além disso, trabalham em prol do próprio negócio, o que também motiva as jovens a darem continuidade à atividade. Experiente no meio rural e sempre atento às suas oscilações, Vilmar tem apenas uma certeza: a união é fundamental. “A propriedade só vai para frente quando a família abraça junto”. Se depender das filhas, o sucesso e o futuro estão garantidos.

Por daiane