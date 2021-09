Esportes

O Moto Clube de Travesseiro (Moctra) com apoio da Administração Municipal, realiza sábado, dia 4, o seu 2º Encontro de Quadriciclos. O evento será beneficente em prol de duas famílias que, no entendimento do Moctra, necessitam de ajuda.

A concentração e a largada dos pilotos está prevista para as 13h15min na área da Praça Municipal. O percurso a ser percorrido deverá se aproximar de 80 quilômetros com passagem pelo Centro, São Luiz, Marinheira, Picada Natal, Linha Olinda, Três Saltos Alto e Picada Vinagre. No final do trajeto será servido salsichão, galeto, pão e conservas no Pavilhão da Praça. O valor da inscrição para cada piloto será de R$ 60. Contatos podem ser feitos pelos fones 99994-9261 (Elton) ou 99660-6733 (Jonatas).

Por daiane