Para o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Antônio Araldi Brandoli, os custos de produção elevados decorrem, especialmente, da pandemia da covid-19, que forçou a parada de muitas matrizes produtivas. Por outro lado, a agricultura não parou, o que ocasionou maior procura do que oferta de insumos, como é o caso do adubo químico, derivado do petróleo, e a ureia. Em ambos, a produção foi reduzida.

Assim, com insumos mais caros, houve alta em cadeia nos custos, a exemplo do milho e da soja, que tornaram a produção de suínos, frango e leite mais cara, aumentando o preço para o consumidor final.

Além disso, explica Brandoli, há uma busca mundial por alimentos e os produtores de soja e milho continuam tendo boa margem, apesar do aumento do custo de produção. Outros fatores, a exemplo da seca e a cigarrinha do milho, que afetaram a produtividade, também contribuem para a alta nos preços. Soma-se ainda a alta dos combustíveis, ocasionada principalmente pela queda no consumo no início da pandemia, o que gerou prejuízos para as empresas do setor petrolífero, que agora querem reverter o cenário, aproveitando a alta na demanda.

O encarecimento dos custos de produção e, consequentemente, do produto final, traz impactos diretos para o consumidor, que tem visto o seu poder de compra diminuir. O preço das carnes acumula altas expressivas nos últimos meses e já força uma adaptação dos hábitos de consumo. Ao que tudo indica, num curto prazo não se vislumbra uma melhoria do cenário. Enquanto os custos de produção e a demanda por proteína animal no mundo estiverem altos, o preço para o consumidor final segue no mesmo patamar.

Energia solar fotovoltaica

Na questão da energia elétrica, que também está pesando bastante no orçamento das famílias brasileiras, uma das opções para baratear os custos da produção no meio rural é o investimento em energia solar fotovoltaica. O sistema pode ser financiado pelo Pronaf Bioeconomia, com juros de 3% ao ano, e 10 anos para pagar. Os bancos também possuem créditos específicos para financiar a instalação do sistema fotovoltaico, com prazos e taxas que variam conforme a instituição bancária, mas também com excelente forma de investimento.

Para o gerente regional, é um investimento muito interessante e incentiva os agricultores a fazê-lo. Considera que há um excelente custo-benefício, com a conta até 95% mais barata. O retorno do investimento pode ser rápido, entre quatro e cinco anos, dependendo do consumo de cada propriedade. “Com o valor economizado na conta, paga-se o financiamento. Vale muito a pena”.

Além disso, o gerente regional observa que há mudanças em curso no setor energético e o consumidor precisa ficar atento. No meio rural, causa preocupação a redução ou fim de subsídios da tarifa rural, o que vai impactar nos custos de produção. Na questão da energia solar fotovoltaica, também há o PL 5829/19, o marco legal da geração distribuída, que deu entrada no Senado nesta semana. Entre as várias diretrizes, o Projeto de Lei mantém o atual regime de compensação de energia aos projetos existentes e uma regra de transição. O texto garante a manutenção por 25 anos, até 2045, da aplicação das regras atuais para projetos já existentes ou que protocolarem a solicitação de acesso em até 12 meses contados da publicação da lei.

Brandoli afirma que a energia elétrica brasileira é a mais cara do mundo, pois depende de recursos hídricos. Sempre que houver uma crise hídrica, como é o caso de São Paulo no momento, os custos serão ainda maiores. Basta ver a sequência de alta nas bandeiras tarifárias, que já está em R$ 14,20 a cada 100 kW/h.

Por daiane