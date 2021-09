Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense realizou na tarde de sexta-feira a sua 4ª partida pelo Campeonato da Divisão de Acesso de 2021. Com três vitórias nos primeiros três jogos, o Lajeadense foi até Santa Maria, onde enfrentou o Inter-SM. A partida terminou empatada em 2 x 2. Os gols do Lajeadense foram marcados por Ariel e Wendel.

O Lajeadense voltou a campo na segunda-feira, dia 30, quando jogou em Lajeado com o Guarany de Bagé. Nesta partida, o Lajeadense perdeu a sua invencibilidade, perdendo por 3 x 1 para o Guarany. O placar foi aberto pelo Lajeadense com gol de Júlio. A virada veio ainda no primeiro tempo quando o Guarany fez 2 x 1 e o seu terceiro gol no segundo tempo. O resultado deixou o Lajeadense com 10 pontos, em 3º lugar em sua chave.

Nesta sexta-feira, dia 3, o Lajeadense volta a jogar em Lajeado com o Avenida de Santa Cruz do Sul. A partida está prevista para as 11h. O primeiro turno será fechado na segunda-feira, dia 6, em Rio Grande com o São Paulo.

