Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense somou quatro importantes pontos nas duas últimas rodadas do primeiro turno da primeira fase do Campeonato da Divisão de Acesso de 2021, com empate diante do Avenida de Santa Cruz e uma vitória, em Rio Grande, diante do São Paulo. Com estes resultados, o clube ocupa a 3ª colocação em sua chave com 14 pontos ganhos.

O primeiro duelo foi diante do Avenida de Santa Cruz do Sul. A partida disputada na semana passada, na Arena Alviazul, em Lajeado, terminou com placar de 0 x 0, resultado que pode ser considerado satisfatório por ser um clássico e pela campanha que o Avenida vem fazendo no campeonato. Na noite de segunda-feira, dia 6, o Lajeadense fechou o primeiro turno, jogando em Rio Grande com o São Paulo. Em partida com uma série de adversidades, o Lajeadense acabou vencendo de virada por 2 x 1 na base da garra, entrega, superação e qualidade no futebol apresentado. Primeiro, a equipe de Gelson Conte saiu perdendo no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, teve um jogador expulso e depois ainda perdeu um jogador que saiu lesionado. A virada veio com gols marcados por Erison, que saiu do banco de reservas e Ariel, cobrando falta no último lance da partida.

O compromisso seguinte do Lajeadense aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 9, quando jogou em Lajeado com o São Paulo. Depois desta partida o Lajeadense joga na terça-feira, dia 14h, às 15h, em Santa Cruz com o Avenida. Na ordem do carnê joga em Bagé com o Guarany; em Lajeado com o Inter de Santa Maria; em São Gabriel com o São Gabriel; em Lajeado com o Guarani de Venâncio Aires e na última partida do returno em Bagé com o Grêmio Bagé.

Por daiane