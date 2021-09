Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, está com tudo pronto para o início da Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi. O certame que vai ter a participação de sete clubes de cinco municípios, recebe o patrocínio da empresa Girando Sol e o Sicredi com apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas. No começo desta semana o presidente da Lafa, Elton Lorscheitter (Pantera), anunciou a solenidade de lançamento do campeonato, com cerimonial às 20h de quinta-feira, dia 16, na sede do Sete de São Caetano.

O certame inicia no domingo, dia 19, com a participação do Sete de São Caetano, Rui Barbosa e o Cruzeiro de Linha 32, por Arroio do Meio; Sete de Capitão; Estudiantes de Conventos/Lajeado; Nacional de Forquetinha e agora o Lago Azul e não mais o Ouro Verde, de Encantado. Na primeira rodada jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Estudiantes; em Encantado, Lago Azul x Sete de São Caetano e em Forquetinha, Nacional x Cruzeiro de Linha 32.

A disputa será nas categorias de Aspirantes e Titulares, sendo que na primeira fase as equipes jogam todos contra todos em turno único com três mandos de campo para cada clube. No final da primeira fase, classificam-se os dois primeiros de forma direta para a semifinal, enquanto que do 3º ao 6º colocado, disputam duas vagas através de eliminatória. O fichário será da Aslivata e o prazo para entrega das fichas será nesta sexta-feira, dia 10.

Na primeira fase, o valor do ingresso será de R$ 5. Na categoria de Titulares, os clubes de Arroio do Meio e Capitão podem acrescentar três jogadores de outros municípios, inclusive de Lajeado, enquanto que o Lago Azul, Estudiantes e o Nacional jogam com atletas de seus municípios. A categoria de aspirantes será disputada por atletas até 25 anos. Os clubes de Arroio do Meio e Capitão podem fichar 10 atletas acima de 25 anos.

O certame deverá ser muito atrativo com equipes de tradição em seus municípios, o que deverá proporcionar clássicos municipais e até intermunicipais como o caso do Sete de São Caetano e o Sete de Capitão, que em seu histórico travavam grandes duelos esportivos no começo dos anos 80. O mesmo acontece com Sete de São Caetano e Rui Barbosa, velho clássico do futebol de Arroio do Meio e o Cruzeiro de Linha 32 com o Rui Barbosa, um clássico pela proximidade das duas comunidades. Outro clássico de comunidades próximas será entre o Estudiantes de Conventos/Lajeado e o Nacional de Forquetinha.

Por daiane