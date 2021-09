Esportes

Grêmio, Inter e Juventude iniciam jogos do returno do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro realizou no final de semana alguns dos jogos programados pela última rodada do primeiro turno. Entre os gaúchos, apenas o Juventude jogou pela 19ª rodada. Na noite de terça-feira, dia 7, o Juventude jogou em São Paulo, com o Corinthians. A partida terminou com placar em 1 x 1.

Outro ponto somado pelo Juventude foi na quinta-feira, dia 2, quando jogando no Rio de Janeiro empatou em 1 x 1 com o Fluminense. A partida do Inter em Porto Alegre com o Bragantino e a partida do Grêmio, em Belo Horizonte com o Atlético-MG, também valendo pela última rodada do primeiro turno, foram transferidas por conta da convocação de jogadores destes clubes para a Seleção Brasileira. A CBF ainda não divulgou a data para estas partidas.

A próxima partida do Inter, já valendo pela primeira rodada do returno, acontece na segunda-feira, dia 13, quando joga às 20h, em Recife com o Sport. O Grêmio joga domingo, dia 12, às 11h, em Porto Alegre com o Ceará. Por esta rodada, a 20ª do campeonato, o Juventude joga sábado, às 17h, em Caxias do Sul com o Cuiabá.

Por daiane