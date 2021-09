Agrovale

O Free Stall é um método de criação de gado leiteiro muito popular e utilizado por produtores de todo o mundo. No sistema as vacas possuem uma área livre para caminhadas, baias de descanso e espaço para alimentação. Em Travesseiro, um dos produtores a incorporar a forma de trabalho na propriedade é Alexandre Becker, 55 anos e Márcia Becker, 48 anos de Picada Felipe Essig.

O novo galpão ofereceu algumas vantagens para a família. Com os animais confinados é possível manter o controle sanitário, monitorar o período do cio e manter os cuidados com a alimentação com mistura de feno, silagem e ração. A mudança do sistema de produção também possibilita mais conforto ao animal.

A família possui atualmente um total de 44 vacas, sendo 39 em lactação. Conforme Becker o novo sistema possibilita o aumento de até 10% na produtividade por vaca, porém o retorno não é imediato e depende de um período de adaptação do animal com o novo ambiente.

Outro desafio para quem trabalha no setor leiteiro é conviver com os constantes aumentos. Becker menciona que os três principais insumos agropecuários aumentaram mais de 30% como é o caso do óleo diesel e energia elétrica. Já nos insumos e adubação a elevação supera os 80%. “Se no ano passado o custo da lavoura era de 2,3 mil, hoje elevou para 3,5 mil o hectare”, exemplifica.

Outro aumento sentido no bolso do consumidor e dos produtores é o aumento de implementos, aumento de químicos como herbicidas que nos últimos três meses elevaram em 50%. “O leite até acompanhou o aumento. O preço gira em torno dos R$ 2,25 mas as outras coisas aumentam mais”.

Uma das principais alternativas para os produtores é o manejo da pastagem, mantendo a proteína animal, sem cortes, fazer o plantio direto para evitar deslocamento com maquinas no preparo da terra e manter uma pastagem de qualidade para complementar a dieta animal.

Por daiane