Duas áreas utilizadas para a perfuração de poços artesianos em Linha Cairu e São João Alto, em Travesseiro, foram desapropriadas recentemente pela Administração Municipal. O pagamento de indenizações foi realizado nesta semana às famílias proprietárias das áreas.

Em Linha Cairu, um poço já havia sido perfurado em 2020, com a conclusão de toda extensão da rede de água que atende 65 famílias. O pagamento de R$ 11 mil foi realizado pela atual administração para a família Dresch, que disponibilizou a área para a perfuração.

Já na localidade de São João Alto, o município concluiu a desapropriação na propriedade de Lírio e Ethel Fucks. A indenização paga pela área de terras foi de R$ 8 mil.

Conforme o prefeito Gilmar Luiz Southier, ambos os casos tiveram aprovação da Câmara de Vereadores. A conclusão dos processos de desapropriações permite que seja concluída a outorga dos poços. A perfuração em Linha São João foi concluída em abril. O poço possui mais de 550 metros de profundidade com uma vazão de 10 mil litros/hora, que exigiu um investimento em recursos próprios de R$ 242 mil.

O prefeito também analisa as duas possibilidades de poços. Uma das maiores necessidades, em Três Saltos Baixo, onde aproximadamente 20 famílias têm carências no abastecimento de água, e também na reativação de um poço condenado pelo excesso de flúor.

Já em Picada Felipe Essig, o município aguarda a liberação de R$ 70 mil do Programa de Perfuração de Poços dentro do Plano de Enfrentamento a Estiagem. A ideia é aplicar o recurso na perfuração de um novo poço na comunidade garantindo o abastecimento para mais de 120 famílias. As declarações, projetos e ofícios foram enviados e protocolados na Secretaria de Obras Habitação do Governo do Estado.

