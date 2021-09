Geral

Na manhã de quarta-feira, um incêndio atingiu uma casa de alvenaria na rua Joaquim Fialho de Vargas, em Dona Rita, Arroio do Meio. O casal de moradores, Neri, 53 anos, e Cátia Nascimento, 36 anos, já tinham se ausentado da residência para ir trabalhar e seus filhos de 3, 13 e 17 anos, já tinham ido ao colégio.

O Corpo de Bombeiros de Estrela controlou as chamas, mas a família perdeu tudo. “Quando chegamos no trabalho, recebemos a informação do incêndio. Já recebemos a doação de roupas e alimentos, falta material de limpeza e eletrodomésticos, como uma geladeira”. Suspeita-se que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito.

A ajuda para família pode ser feita por meio de depósito no Banco do Brasil – agência 1473-7, conta 22571-1 ou ainda Caixa Econômica Federal – agência: 1708 operação 001, conta 23072-3 em nome de Neri J. Nascimento. Contatos pelo (051) 99635-4585.

Por daiane