O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Os estudantes do 8º ano A e 8º ano B da Escola Municipal João Beda Körbes, em Arroio do Meio, realizaram a apresentação de trabalhos interdisciplinares com foco no tema Saúde e Qualidade de Vida. Os trabalhos apresentados estavam relacionados às disciplinas de Ciências, Artes, Ensino Religioso e História, sob a coordenação do professor de Ciências, Dr. Cristian André Prade e contaram com o apoio dos professores Diego Schmitz e Caroline Kortz Frohlich.

As atividades desenvolvidas pelos discentes tiveram como objetivo principal tornar o conhecimento mais significativo, mais amplo e mais útil ao aluno. De acordo com o professor Cristian, a interdisciplinaridade deve ser considerada pelo educador como uma ferramenta indispensável, pois proporciona a interação entre disciplinas, de maneira complementar ou suplementar. “Uma interação, inclusive, que pode levar a situações em que um conteúdo acaba incentivando um trabalho com outro, muito mais do que o planejado”, explica.

Os aprendizes debateram as seguintes questões: crença religiosa e doação de órgãos, importância da doação de órgãos, e da doação de sangue, os requisitos necessários para ser um doador e alguns mitos relacionados à doação de sangue. Outro tema debatido pelos jovens pesquisadores estava relacionado aos benefícios das atividades esportivas na melhora do sistema cardiovascular, uma vez que a prática regular de atividades físicas reduz a tensão arterial e o colesterol, aumenta a energia e melhora a qualidade do sono, além de ajudar a manter o peso saudável e controlar o estresse.

Por daiane