Geral

Atendendo a pedidos dos comerciantes e da comunidade, o Estacionamento Rotativo Gratuito de Arroio do Meio voltou a vigorar na terça-feira, dia 31. Desde então, motoristas que circulam pelo Centro precisarão se atentar ainda mais ao limite de 1h30min de estacionamento em uma mesma vaga no sistema rotativo. O sistema irá atuar por 45 dias de forma educativa.

O Estacionamento Rotativo Gratuito abrange as ruas Dr. João Carlos Machado, Visconde do Rio Branco, Theobaldo Kaffer, São José, Bento Gonçalves, São Luiz, São João, Monsenhor Jacob Seger e Gal. Daltro Filho (Rua de Eventos). O horário do estacionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Coordenador do Departamento de Trânsito, Alex Sandro Theves, explica que o veículo que exceder o limite será notificado por um sistema eletrônico, que está em fase de implantação. “A notificação será feita da mesma forma de antes do rotativo ser suspenso, porém, a partir de agora, de forma automática. Além disso, passando 1h30min o automóvel será notificado, autuado pela BM e, em caso de não ser retirado pelo motorista, o veículo poderá ser recolhido”.

O principal objetivo do sistema é socializar o espaço público em prol do coletivo, possibilitando maior rotatividade nas áreas de estacionamento, como forma de facilitar a trafegabilidade e rotina dos usuários, assim como incentivar o comércio local. Por outro lado, o município viabilizou áreas alternativas de veículos que permanecem o dia todo na área central, por meio de parcerias com proprietários de terrenos.

Atualmente existem seis espaços públicos para estacionamento: na rua Visconde do Rio Branco em frente à LS Confecções, na esquina das ruas Visconde do Rio Branco e São José, na área coberta aos fundos da secretaria de Educação, um próximo à entrada da Área de Lazer Pérola do Vale, um na rua Dr. João Carlos Machado, ao lado da Lojas Lebes e mais um na rua Gustavo Wienandts aos fundos do Supermercado Languiru.

Conforme Theves, esses proprietários ficarão isentos do IPTU desses lotes. “O município se responsabiliza pela limpeza da área para poder utilizar o espaço por um período que será combinado entre o Poder Público e o proprietário do terreno”, frisa. Além dos já citados, novos espaços públicos para estacionamento devem estar disponíveis em breve.

Por daiane