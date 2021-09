Municípios

As escolas municipais Emei Brilho de Infância e Emef Carlos Gomes foram contempladas com repasse financeiro pelo Fundo Filantrópico da Cooperativa Sicredi Integração RS/MG. Cada escola recebeu o valor de R$ 2,5 mil, que deverão ser investidos conforme os projetos encaminhados à cooperativa. Conforme a diretora da Emef Carlos Gomes, Emanuele Scherer, a escola inscreveu o projeto “Brincarte no pátio da escola”, que tem como objetivo criar um espaço interativo onde os alunos possam desenhar e ter contato com diferentes elementos.

Já a diretora da Emei Brilho de Infância, Lidete Legramanti, explica que o recurso será aplicado para a aquisição de novos brinquedos para a revitalização do pátio escolar. “Queremos proporcionar momentos lúdicos e de aprendizado aos alunos”, destaca.

Por daiane