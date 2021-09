Municípios

As escolas de Ensino Fundamental Espaço Aprender e a Construindo o Saber, juntamente com a Escola Estadual de Ensino Médio Capitão, realizaram na manhã de segunda-feira um momento cívico na segunda-feira. A atividade, que ocorreu em frente ao Centro Administrativo, foi alusiva às comemorações do dia 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil.

Além de autoridades municipais, a comunidade em geral também acompanhou a programação.

Por daiane