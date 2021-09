Semana Farroupilha

O clima é de honra às tradições, orgulho de ser gaúcho e também de alegria por poder realizar os festejos da Semana Farroupilha no CTG Querência do Arroio do Meio. A primeira atividade foi o acendimento da Chama Crioula, que ocorreu em Encantado, no dia 4. A centelha foi trazida pelo patrão, Clécio Schwarzer, pelo capataz Sérgio Majolo e mais um grupo de cavalarianos.

Hoje, sexta-feira, dia 17, o parque do CTG é aberto para o acampamento dos associados. O patrão e vice patrão estarão lá para recebê-los e orientar os locais, para evitar aglomerações. Após um 2020 atípico, em virtude da pandemia de coronavírus, os festejos tradicionalistas voltam com a força e o entusiasmo do povo gaúcho, mas sem deixar de tomar todos os cuidados necessários.

Dentre as atividades, que culminam no dia 20, com a tradicional cavalgada, destaque para a cerimônia de abertura, amanhã, dia 18, e para a Caminhada Solidária, que ocorrerá das 13h30min às 15h, pelo Centro, integrando a ação social Higiene e Saúde, desenvolvida pelo Departamento Cultural/Prendado do CTG (gestão 2021-2023). No domingo, 19, às 10h, ocorre a missa crioula, no galpão do CTG, celebrada pelo padre Alfonso Antoni. É obrigatório o uso de máscara e os participantes são convidados a fazerem doações de um ou mais produtos, também para a ação social.

