Semana Farroupilha

Durante a semana, alunos da Escola Municipal Carlos Gomes, de Marques de Souza, estiveram participando do desfile farroupilha. A caminhada, com muitas crianças pilchadas, ocorreu pelas ruas da cidade e seguiu até a sede do CTG Caminhos da Serra. Na ocasião, houve pronunciamentos de autoridades e falas dos integrantes voltadas ao tradicionalismo gaúcho.

Por daiane