A Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou no sábado, dia 11, os jogos da 14ª e última rodada da fase de classificação da Série “A” do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. Na Série “B”, a rodada de sábado definiu as duas equipes finalistas. Pela Série “A”, jogaram no Passo do Corvo, Passo do Corvo 5 x 3 Guarani; em São Caetano, Pituca 3 x 5 Dona Rita e em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 União.

Classificação – Série “A” – Dona Rita 65p; Pituca 61p; Guarani 54p; Cruzeiro 49p; Passo do Corvo 46p; Rui Barbosa 44p e União 17 pontos.

Encerrada a primeira fase classificaram-se de forma direta para semifinal o Dona Rita e o Pituca. Os outros quatro classificados disputam as outras duas vagas para semifinal reunindo sábado, em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Guarani e no Passo do Corvo, Passo x Cruzeiro. No sábado seguinte acontecem os mesmos jogos com inversão do mando de cancha.

Jogos da Série “B” – Pela Série “B”, jogaram no sábado pela rodada da volta da fase semifinal em Arroio Grande, União 5 x 3 Brasil, classificando o Brasil pelo saldo de bolas e no Glória, Rui Barbosa 4 x 0 Esperança “B”, clasificando o Rui Barbosa. Neste sábado acontece a primeira partida da final, quando jogam em Bicudo, Brasil x Rui Barbosa. A final será disputada com ida e volta e juiz indicado pela Liga de Bocha.

