O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, que tem como patrão Renato Compagnoni, tem prevista a realização de um dia de festa alusivo aos festejos farroupilhas, no domingo, dia 19. No sábado, dia 18, acontece a concentração de cavaleiros em Barra do Dudulha, onde será feito o acendimento da Chama Crioula junto ao túmulo dos soldados mortos durante o Combate do Fão, em setembro de 1932, durante a Revolução Constitucionalista. No domingo, dia 19, os cavaleiros seguem com a Chama Crioula até o Galpão do CTG, com previsão de chegada às 10h. Após a recepção, será celebrada missa crioula. Ao meio-dia será servido almoço e, à tarde, acontecem apresentações artísticas de jovens gaiteiros do CTG.

Por daiane