Geral

O Centro de Referência e Assistência Social (Cras) de Capitão retomou a emissão de carteiras de identidade. O serviço já pode ser agendado pelo telefone 3758-1323, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 12h30min às 16h30min.

Para encaminhar o documento são necessárias uma foto 3×4, 1ª ou 2ª via da certidão de nascimento ou casamento. Caso necessário também podem ser acrescentados no documento o número do CPF, Cartão SUS, número do PIS, Título de Eleitor e tipo sanguíneo.

No Cras, o encaminhamento está sendo realizado pela coordenadora Denise Castoldi, sempre às segundas e terças-feiras. Para menores de 16 anos, é obrigatório um acompanhante maior de idade, sendo que este deverá portar seu documento de identidade ou CNH. Há cobrança de R$ 74 apenas em caso de segunda via.

