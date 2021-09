Esportes

Têm início marcado para o dia 19 de setembro, as disputas da Copa Integração de Futebol de Campo. O certame, organizado pela Lafa, tem a participação do Sete de São Caetano, Rui Barbosa e o Cruzeiro de Linha 32 por Arroio do Meio; Sete de Capitão; Ouro Verde de Encantado; Estudiantes de Conventos/Lajeado e o Nacional de Forquetinha. Na primeira rodada jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Estudiantes e, em Encantado, Ouro Verde x Sete de São Caetano. O Cruzeiro que deveria jogar em Capitão, passa a jogar em Forquetinha com o Nacional.

A disputa será nas categorias de Aspirantes e Titulares. Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos em turno único com três mandos de campo para cada clube. No final da primeira fase classificam-se os dois primeiros de forma direta para a semifinal, enquanto que, do 3º ao 6º colocado, disputam duas vagas através de eliminatória. O fichário será da Aslivata e o prazo para entrega das fichas será o dia 10 de setembro. Na primeira fase o valor do ingresso será de R$ 5. Na categoria de Titulares, os clubes de Arroio do Meio e Capitão podem acrescentar três jogadores de outros municípios, inclusive de Lajeado, enquanto que o Ouro Verde e o Estudiantes jogam com atletas de seus municípios. A categoria de Aspirantes será disputada por atletas até 25 anos. Os clubes de Arroio do Meio e Capitão podem fichar 10 atletas acima de 25 anos.

No campo das contratações, o Cruzeiro acertou com Diego Marder, goleiro Mamute Fuchs e o atacante Estiven. O Rui Barbosa apresenta os ex-profissionais Henrique Schwarzer e Daniel Lucini. O Sete estaria trazendo Lins e Juninho, jogadores que foram campeões regionais pelo Sete de Capitão em 2018. O Sete de Capitão ainda não definiu o nome de seus treinadores. O clube confirma como jogadores os pratas da casa Zinho Ziem, Paraguaio e Pelego.

Por daiane