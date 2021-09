Geral

O Conselho de Pastores de Arroio do Meio (Copam), presidido pela pastora Luciane Bernini, realiza reuniões mensais com seus membros. Os encontros ocorrem na primeira quarta-feira do mês na sede provisória, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é liderada pela presidente Luciane. Além dos assuntos formais, as reuniões também são um momento de oração, meditação, troca de ideias e têm a presença de um convidado. Na última, contou com um convidado especial, o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alfonso Antoni.

Para a presidente foi um momento muito especial. Foi a primeira vez que um padre participou de um encontro do Copam. “Já o havíamos convidado para o encontro de 4 agosto, que coincidia com o Dia do Padre. Mas, como naquela data ele tinha outro compromisso, ficou para setembro. Ficamos felizes pela sua participação, ele é uma pessoa muito querida por todos”, salienta a pastora Luciane, observando que o Copam também já participou de programações da igreja católica, a exemplo da missa de Ação de Graças. Destaca ainda que os demais membros do Copam agradeceram pela oportunidade de conhecer ao padre. “Foi um momento muito agradável, de conversa e interação. Também lhe presenteamos com uma lembrança pela passagem do Dia do Padre”.

O Copam

Fundado em 1º de julho de 2014, o Copam é formado atualmente por quatro denominações religiosas, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus Missões, a Assembleia de Deus Unidas do Brasil e a igreja O Brasil para Cristo. A ideia da criação de um conselho veio do pastor Eliezer Bernini, pai de Luciane que na época era o pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Com a experiência da fundação da agremiação em outros municípios onde atuou, como Pelotas e Uruguaiana, considerou importante criar o conselho também em Arroio do Meio. “Assim como todas as classes, sejam profissionais ou setoriais possuem suas organizações, pensamos ser importante nós pastores também termos uma organização. Sugeri a ideia aos outros pastores, nos reunimos no dia 1º e já se decidiu pela fundação do Conselho e fui indicado como primeiro presidente”, recorda o pastor sênior Eliezer.

Entre os principais objetivos do Copam está a união entorno de objetivos comuns, como encontros, ações sociais e eventos, a exemplo do Festival da Música Gospel realizado na Rua de Eventos, o Dia da Bíblia e a Semana da Pátria, além de fazer com que os pastores se conheçam melhor.

O Copam tem um estatuto próprio e os pastores que tiverem interesse e se enquadrem nos critérios, que incluem avaliação de conduta, de lisura e de comportamento ético, pastoral e cristão, podem pedir para integrar o conselho. Um novo membro precisa ter sua entrada abonada por um pastor que já faça parte do Copam. “O Copam se organiza para fazer tudo o que é justo e certo”, pontua a presidente.

Uma das regras é de que, no conselho, não pode haver manifestações políticas-partidárias e doutrinárias das igrejas dos pastores membros. “Somos irmãos em Cristo, colegas de trabalho, este é o foco do Copam”, observa o pastor Eliezer, que tem mais de 50 anos de Ministério, sendo 32 como bispo. Ele reside em Arroio do Meio desde 2011, ano em que a filha Luciane também se mudou para o município com a família.

O experiente pastor diz que unidade religiosa faz diferença para a própria cidade. “Deus se agrada quando seus filhos vivem em união. Quando existe unidade entre os líderes religiosos as coisas fluem melhor, as orações sobem e as respostas vêm. Deus é o mesmo, a Palavra é a mesma. O que nos diferencia? O sistema educacional criado pelos homens. Costumo dizer que há o Reino de Deus e o reino dos homens. O dos homens deve estar a serviço do Reino de Deus e não o contrário”, defende.

Por daiane