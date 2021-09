Geral

Está prevista para as 9h de terça feira, dia 14, reunião do Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Arroio do Meio, no presídio estadual, no bairro Bela Vista. Estarão presentes representantes do poder Executivo dos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Pouso Novo, Travesseiro, do Judiciário e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), e voluntários.

A entidade está com as atividades paralisadas desde dezembro de 2019. Em 2020 os trabalhos não recomeçaram em decorrência da pandemia. A diretoria, presidida por Márcia Garibotti Lorenzon – secretária de Assistência Social de Nova Bréscia – procurou dar suporte da iniciativa de ressocialização dos presos dentro do possível, mas sem ações específicas, pela impossibilidade de acessar o presídio de Bela Vista.

De acordo com o administrador Rogério Tatsch, a casa prisional, que tem capacidade para 28 detentos, está com 61. São 33 em regime fechado, 10 em semiaberto, um em regime aberto e 17 presos provisórios que aguardam condenação. O motivo da superlotação são os atrasos em audiências judiciais devido à pandemia.

