Geral

A patronagem do CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, que tem como patrão Renato Compagnoni, definiu pela realização de uma programação simplificada na Semana Farroupilha. Com uma tradição de realizar uma semana de festa, o CTG terá um evento comemorativo no dia 19 de setembro. A programação inicia ainda no sábado, dia 18, com a concentração de cavaleiros na Comunidade da Barra do Dudulha, onde aconteceu o Combate do Fão durante a Revolução Constitucionalista, em setembro 1932. Junto ao túmulo dos mortos no combate será feito o acendimento da Chama Crioula e, à noite ,será servido jantar.

No domingo, os cavaleiros seguem até o Galpão do CTG, com previsão de chegada às 10 horas, seguida de missa crioula. Ao meio-dia será servido almoço e, à tarde, acontecem apresentações artísticas de jovens gaiteiros. O patrão Renato Compagnoni, disse que a programação deste ano se limita a um dia por causa da pandemia do coronavírus.

Por daiane