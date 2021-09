Municípios

Inicia na próxima sexta-feira, dia 17, o primeiro acamamento farroupilha de Capitão. A solenidade e abertura oficial contará com o show do Grupo Tranco Monarca. A programação, que também terá apresentações artísticas, chimarreada e confraternizações, se entenderá até o feriado do dia 20 de setembro.

Neste ano, os festejos farroupilhas são organizados pela Administração Municipal, entidades tradicionalistas e empresas do município que doaram materiais para construção dos acampamentos. Ao todo, nove entidades estarão representadas e acampadas na praça municipal nos dias de evento.

De acordo com o secretário de Educação e Cultura, Felipe Lorenzon, o objetivo do evento é reunir e envolver a comunidade capitanense na praça municipal, um dos principais pontos turísticos da cidade. “Tivemos um grande interesse das pessoas. Ao término do evento, faremos uma avaliação e já projetaremos os próximos”, destaca.

Além do show musical na abertura do evento, a programação terá, no sábado dia 18, a apresentação dos grupos tradicionalistas do Centro de Referência e Assistência Social e apresentação da invernada artística do CTG Querência do Arroio do Meio.

No domingo, dia 19, ocorre a chimarreada, almoço no quiosque da praça, gravação do Programa Canta Meu Povo e apresentação da invernada artística do CTG Giuseppe Garibaldi. No fechamento do acampamento, dia 20, haverá cavalgada pelas ruas do centro da cidade e almoço de confraternização.

CTG Capitão Ribeiro

Na última semana, 15 cavalarianos do CTG Capitão Ribeiro, acompanhados pelo patrão Marcio Zambiazi, foram até Encantado no acendimento da Chama Crioula. A solenidade ocorreu no Cristo Protetor, localizado no Morro das Antenas e contou com a participação de mais de 500 cavalarianos de diferentes regiões. “Foi uma honra participar e prestigiar este momento que exalta a cultura do nosso Rio Grande do Sul”, destaca Zambiazi.

Para o mês de setembro o CTG Capitão Ribeiro, que tem como tema “Tradição e Cultura é a Herança que preservamos”, irá participar da Semana Farroupilha promovida pela prefeitura que terá diversas atrações. A patronagem aproveita também para convidar gaúchos e prendas da região para visitação do acampamento que será montado na praça central.

