Municípios

Três cavalarianos do CTG Travessia Crioula de Travesseiro estiveram acompanhando o grupo do CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza no acendimento da chama crioula, no Cristo Protetor de Encantado, no sábado, dia 4.

Estiveram representando o município de Travesseiro, o patrão da entidade Matheus Henrique Zanatta, o tesoureiro Paulo Feil e o vice-secretário Marciano Steiger. Neste mês, tradicionalistas do Travessias promovem o desfile farroupilha nas principais ruas da cidade. “Também iremos participar da Semana Farroupilha em Marques de Souza e visitar o acampamento farroupilha de Capitão”, afirma Zanatta.

CAMINHOS DA SERRA

Inicia na próxima quarta-feira, dia 15, e se estende até o dia 18 a Semana Farroupilha do CTG Caminhos da Serra. A programação variada contará com feijoada, churrasco de leitão, ovelha e janta dos associados. As informações e reservas estão sendo tratadas com o patrão Gilmar Scherer, o popular Chile.

Por daiane