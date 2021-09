Esportes

Em um duelo equilibrado, válido pela segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Capitão, o Cafumangos do treinador Marcelo Martinelli venceu de virada o atual campeão São Luiz A por 4 a 3. Os jogos ocorreram no ginásio da Escola Construindo o Saber na sexta-feira, dia 10.

Nas demais partidas, o Linha Argola venceu por 4 a 0 o São Luiz B, o Xurupita B venceu o Vikings por 1 a 0, o Locomotiva aplicou 6 a 1 no Só Canelas e o Xurupita A venceu os Novatos por 3 a 1.

Nesta sexta-feira jogam: Xurupita B x Só Canelas FC; Novatos x São Luiz B; Cafumangos x Vikings; Locomotiva; x Xurupita A; Linha Argola x São Luiz A.

Por daiane