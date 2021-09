Municípios

A Brigada Militar de Capitão atenderá em novo endereço num futuro próximo. O comando deve se mudar para a parte inferior do prédio da secretaria da Agricultura, que passará por reformas. O novo local foi definido em reunião entre o prefeito Jari Hunhoff, capitão Jorge Engster e o comandante do 22º Batalhão das Brigada Militar, major Fábio Khun, ainda no fim de agosto.

O encontro entre as autoridades também tratou sobre assuntos da segurança pública e a transferência do Conselho Tutelar. Atualmente o quartel da Brigada Militar está localizado na esquina das ruas Pedro Cadore e Luiz Rech.

Por daiane