A empresa BrasRede Telecomunicações Ltda que já atende com o melhor em conectividade várias cidades no Vale do Taquari entre elas Arroio do Meio, Lajeado, Santa Clara do Sul, Estrela, Teutônia, Paverama e Westfália chega agora em Capitão.

“Há vinte anos viemos expandindo e cada passo é com empenho e esforço. Poder atender Capitão nos enche de orgulho, estamos ansiosos para atendermos cada um de vocês”, declara o gerente comercial Marco Antônio Barth.

Para que o cliente não fique sem amparo, a Brasrede conta com suporte técnico premium, atendendo 24 horas por dia, sete dias por semana. Sistema de firewall para proteger a conexão e, para toda a família aproveitar, oferece uma super plataforma com mais de 100 cursos EAD disponíveis. “Estamos equipados com o melhor da tecnologia atual, sendo ela fibra óptica de ponta. Sua conexão estará protegida e dentro das normas da lei de proteção de dados (LGPD)”, finaliza Marco.

Para saber mais, o contato é o 0800 644 3850 ou no whatsapp 3716-9800.

Por daiane