Agrovale

No dia 10, o engenheiro Agrônomo Leandro Berwanger, 32 anos, foi promovido para o cargo de Desenvolvimento Técnico de Mercado da marca NK (Soja e Milho) no Maranhão, Piauí e Pará e, passa a prospectar mercados em Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte, na considerada a mais nova e última fronteira agrícola do Brasil.

Em dois anos e oito meses de multinacional, atuou como agrônomo na Geração de Demanda na região de Paragominas, posteriormente foi representante técnico de vendas em Colinas do Maranhão, conquistando a liderança em indicadores de marketshare e volume de vendas. “Passo de jogador para treinador”, resume.

Formado pela Unipampa em 2015, Berwanger está indo para a quarta safra pela companhia. Sua sede ficará em Balsas no Maranhão, 400 km ao sul de Colinas do Maranhão. Além de treinar e acompanhar a equipe de vendedores no campo, vai coordenar o posicionamento comercial da marca NK na área de atuação e avaliar a convergência dos lançamentos – conforme demonstrativos de laboratórios – em regiões consideradas mais extremas do ponto de vista climático e geográfico e, consequentemente, posicionar os vendedores.

O arroio-meense e sua equipe terão em torno de 2,8 milhões de hectares para prospectar. “São áreas de baixo e médio investimento, com grandes produtores, players e potencial de expansão em área cultivada. É uma grande responsabilidade e oportunidade. No Brasil, somos o terceiro em marketshare e queremos o topo em 2028. Na região onde estou atuando já somos o 2º. Sei que a empresa enxerga em mim o potencial de entregar o resultado. Encaro o desafio como estar sobrevoando o oceano e ter que pintar o avião em pleno voo e trocar uma turbina. O conjunto de fatores me dão bagagem e suporte. Sempre entreguei resultados com bastante êxito”.

Entre os dias 25 e 29 de outubro ele participa de reunião de equalização de objetivos em Olambra/RS.

Por daiane