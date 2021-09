O Alto Taquari

Fernando Giovanella, 37 anos, é caminhoneiro e trabalha em Bela Vista do Fão, Marques de Souza. A paixão pela arte desde que era criança, e pelos veículos de grande porte, definiram sua profissão na idade adulta e lhe trouxeram uma aptidão que tem sido muito admirada por amigos e familiares. Com materiais simples, ele faz réplicas em miniatura dos veículos, com atenção a todos os detalhes, tornando cada uma de suas peças, únicas e de grande valor sentimental.

“Desde criança sempre gostei muito de desenhar caminhões e, por algumas vezes, na infância, tentei fabricá-los, porém desistia. Até que, há pouco tempo atrás, resolvi tentar novamente e deu certo. Aprendi sozinho e olhando vídeos na internet”, explica o caminhoneiro e artista.

Hoje, Fernando mora em Progresso, mas seus pais continuam em Bela Vista do Fão, local onde ele escolheu par ser também o seu ateliê de trabalho. “Os caminhões que fabrico são de madeira e MDF, as sinaleiras faço com as mesmas usadas em veículos e as rodas são de plástico. Levo em torno de 120 horas para montar um deles”, descreve Fernando.

Apesar de ser algo recente, o seu trabalho já tem chamado a atenção de muitos colegas, que lhe encomendam réplicas de seus próprios caminhões. “Faço para vender e meus clientes são caminhoneiros”. A atenção pelos detalhes, o capricho e a fidelidade aos modelos originais fazem com que, ao olhar as imagens veículo-réplica, os expectadores até fiquem na dúvida sobre qual é qual.

“Sempre desenhei muito desde criança, assim como sempre gostei muito de caminhões. Esta é uma maneira de estar sempre em contato. Para mim é um passatempo, um lazer, ver os caminhões tomando forma”, relata Fernando que, para o futuro, deseja continuar fabricando-os, conciliando com a sua profissão e seguir aperfeiçoando cada vez mais as miniaturas.

Por daiane