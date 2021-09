Municípios

Pela segunda vez neste ano, moradores do distrito de Tamanduá, Marques de Souza, foram afetados com as fortes chuvas. Entre o sábado e o feriado de 7 de setembro, a chuva causou o aumento do arroio local, o entupimento de bueiros e a água invadiu ruas e residências.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o acumulado nos quatro dias superou os 150 milímetros. “A água vinda das cabeceiras e regiões mais altas, como Linha Orlando e Canudos do Vale, fizeram com que os córregos aumentassem rapidamente, causando alguns transtornos”, explicou o coordenador Airton Lamm.

De acordo com o prefeito Fábio Alex Mertz, no distrito de Tamanduá o município se deparou com uma canalização entupida e sem saída. “Em outros momentos fizemos a limpeza do local e a drenagem até o asfaltamento. Por baixo da rua, não temos nenhuma planta ou projeto definido de onde passam as tubulações de escoamento da água”.

O prefeito também entende ser difícil, no momento, realizar uma detonação do asfalto sem um projeto e avaliação de engenheiros. Existe também a necessidade de adentrar em propriedade particular para que seja feito o escoamento correto da água e córregos. “A comunidade tem razão de estar revoltada”.

Ainda conforme Mertz, outras comunidades e propriedades lindeiras às obras de duplicação da BR-386 sofreram com os alagamentos, porém não foi registrada interrupção do trânsito de carros, ônibus ou caminhões.

Por daiane