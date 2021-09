Agrovale

A Agroindústria Familiar de Embutidos Genésio Hammes Alimentos, com sede em Picada Café, fez sua estreia neste ano na 44ª Expointer, em Esteio. No estande, situado no pavilhão da Agricultura Familiar, apenas comercializou produtos secos, como linguiça mista suína, carne temperada defumada suína sem osso, costela temperada defumada suína sem osso, temperos e banha.

De acordo com a responsável pela parte administrativa e de controle de qualidade, Fernanda da Silva, foram comercializados aproximadamente 400 kg, envolvendo todos os produtos.

Esta foi a primeira feira em nível estadual que a agroindústria participou. Os resultados somados com a experiência em participar do evento foram considerados positivos. Antes disso, já haviam participado de feiras mais regionalizadas como a Suínofest, Expovale e Expofaz.

A projeção é buscar a inscrição em mais feiras. “Sempre nos inscrevemos em diversas delas, mas a participação depende de um credenciamento que observa outros critérios, como a diversificação dos estandes”, complementa.

Além da feira, a agroindústria comercializa produtos em diversos pontos comerciais do Vale do Taquari e parte do Vale do Rio Pardo. Entre os demais produtos estão: salames, morcilhas, salsichões e cortes de carne. Semanalmente são industrializados 1,3 mil quilos. A agroindústria tem cinco funcionários, juntamente com Genésio e a esposa Marlene.

A agroindústria foi uma das 21 da região, presentes na maior feira de agronegócios do RS. Apesar das restrições da covid-19, mais de 66 mil pessoas circularam pelo evento. O faturamento foi de R$ 2,8 milhões, ante R$ 4,5 milhões em 2019.

Por daiane