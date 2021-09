O Alto Taquari

Abertura do Acampamento Farroupilha terá show com o Grupo Tranco Monarca

Ocorre hoje na Praça Central de Capitão a abertura do primeiro Acampamento Farroupilha. A abertura, com o pronunciamento das autoridades, ocorre a partir das 19h30min e antecede o show com o Grupo Tranco Monarca e as apresentações dos artistas locais. A programação também será transmitida em live pelo Facebook.

A programação farroupilha, organizada pela primeira vez no município, conta com o apoio e realização da Prefeitura Municipal de Capitão, piquete Tradição Crioula, Serraria GDB e Infomaxx Informática. Os festejos e atrações culturais se estendem até o dia 20 de setembro.

No sábado, dia 18, a partir das 19h, haverá apresentações dom grupos tradicionalistas do Cras e, logo após, a apresentação da invernada artística do CTG Querência do Arroio do Meio.

No domingo, a tradicional chimarreada inicia às 9h, antecedendo a gravação do programa Canta Meu Povo da Rádio Liberal FM. Ao meio-dia será servido almoço no quiosque da praça e, às 14h, ocorre a apresentação da invernada artística do CTG Giusepe Garibaldi de Encantado.

Já no feriado de segunda-feira, haverá cavalgada pelas ruas do centro da cidade e almoço de confraternização entre os participantes do acampamento. Nas imediações da praça, durante os três dias de evento também haverá praça de alimentação, vaca parada para laçadores, passeios a cavalo, exposição de artesanato gaúcho e brinquedos infláveis.

Esta é a primeira vez que Capitão realiza um evento integrado entre empresas e comunidade voltado ao tradicionalismo. Conforme o secretário de Educação e Cultura, Felipe Lorezon, a Semana Farroupilha contará com a participação direta da administração e entidades tradicionalistas. Ao todo, nove barracas estarão montadas na praça central.

Para Lorenzon, o objetivo é reunir e envolver a comunidade, que sempre foi envolvida com o tradicionalismo. A semana farroupilha também marca no município a retomada nos eventos de grande porte após um período de restrições impostas pela pandemia. “Já estávamos organizando o evento há mais de dois anos. Agora poderemos tirar a ideia do papel”, diz.

Ao término do evento, a secretaria também pretende reunir participantes e empresas envolvidas para uma avaliação e para encaminhar a edição do próximo ano.

Entidades tradicionalistas do município também aguardam as apresentações. O CTG Capitão Riberio, que estará com um acampamento, aproveita para convidar os visitantes. “É o momento de valorizar a cultura gaúcha e o lema da nossa entidade: tradição e cultura é a herança que preservamos”.

