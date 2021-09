Geral

De acordo com levantamento feito pelo Serasa Experian, sete em cada dez micro, pequenas ou médias empresas (73,4%) do país estão fazendo vendas on-line durante a pandemia da Covid-19. Ainda segundo a pesquisa, dentre os canais mais utilizados para a venda de produtos são as redes sociais, com o WhatsApp (72%) na liderança.

Segundo o docente do curso “Como vender certo pelo WhatsApp” do Senac Lajeado, Roberto Herrera Arbo, o WhatsApp tornou-se a principal ferramenta de comunicação entre os profissionais, especialmente no sistema de atendimento de empresas. “O telemarketing, em muitos casos, tem sido substituído. É uma ferramenta rápida, que as pessoas de qualquer idade sabem usar, e possui enorme capacidade de vendas”, ressalta.

Entre as dicas para vender pela plataforma, o docente ressalta a de que o vendedor precisa pensar no marketing com intuito de trazer o cliente certo para o WhatsApp. “Se você trouxer gente que não tem a ver com o seu perfil para o atendimento na plataforma, terá mais dificuldade. A ferramenta em si não é garantia de vendas, por isso a importância de um bom marketing digital”, destaca.

Uma das ações que devem ser evitadas durante esse processo é fazer lista de transmissão. De acordo com Roberto, há alto risco pelo simples fato de que as pessoas não pediram para entrar na lista. “Mesmo que o cliente tenha dado autorização para mandar mensagem a ele, se o vendedor o inclui na lista, o cliente precisará pedir para sair dessa lista, e boa parte das pessoas não pedem para sair, preferindo cancelar o cadastro do número ou até bloquear”, indica.

Já o pós-venda serve para manter relacionamento com o cliente, sendo o WhatsApp uma boa ferramenta para essa comunicação e construção de relacionamento, desde que o cliente tenha autorizado, pois se trata de um processo personalista e direto. “É preciso cuidado, principalmente se o vendedor quer fazer muita oferta e vendas de produtos. Recomenda-se cautela e que se faça um misto de relacionamento, informações e, também, ofertas”, aconselha.

Para os interessados no assunto, o Senac Lajeado está com inscrições abertas para o curso "Como vender certo pelo WhatsApp?". Com carga horária de oito horas, a formação garante que o aluno aprenderá a maneira correta de utilizar o WhatsApp. O curso começa falando sobre a importância e dicas do marketing digital, conceitos e práticas de vendas, até chegar na negociação. "Mostra todo o processo de como fazer e melhorar o desempenho em vendas. Também compartilharei minha experiência no uso da ferramenta", afirma o docente.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/lajeado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3748-4644 ou pelo WhatsApp (51) 99666-5263. O Senac Lajeado fica localizado na avenida Senador Alberto Pasqualini, 421, no bairro Americano.

