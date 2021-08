Geral

XXX Feira do Livro Virtual é lançada com a temática “Vem…conta uma história pra mim”

Foi lançada oficialmente na quarta-feira, 18, na secretaria de Educação e Cultura, em Arroio do Meio, a CulturArte/XXX Feira do Livro Virtual, que neste ano terá uma programação mais singela, em virtude da pandemia, com programações diretamente nas escolas.

A solenidade de lançamento contou com a presença de autoridades, equipes diretivas das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, Colégio Bom Jesus São Miguel e demais convidados. Dois momentos, envolvendo o hábito da leitura, foram preparados como forma de apresentar a temática do evento.

Realizada de 6 a 10 de setembro, a XXX Feira do Livro Virtual terá como tema “Vem…conta uma história pra mim”, com o objetivo de trazer lembranças de uma história contada pelos avós, pais, professores e amigos, já que a contação de histórias é a mais antiga das artes. Entre as atividades desta edição estão o lançamento do 2º livro “Arroio do Meio: Entre rios e povos”, vídeos dos escritores, vídeos com contação de histórias produzidas pelas Emefs e Eceis, entre outras.

A secretária de Educação, Iliete R. Winck afirma que a CulturArte ocorre há muitos anos e sempre desperta nos munícipes o gosto e o prazer pela leitura, além da necessidade de se manter manifestações culturais locais e outras vindas de fora para o agrado da população. “A leitura nos permite conhecer outros povos, outros costumes, viajar na imaginação. É um momento de reunião, de refletir sobre tradições e culturas. Estamos felizes pelo momento. Por isso aproveito para agradecer a Administração Municipal, ao Núcleo Municipal de Cultura e a todos que, de alguma forma, se envolverão neste evento”.

A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen frisou a importância do projeto com a presença física. “É um novo desafio para este evento que sempre recebeu um expressivo público. É um evento que nos mostra a importância da leitura e o quanto ela faz a diferença na vida da gente. Tenho certeza de que cada um que está aqui hoje fará o melhor para que seus alunos tenham contato com a leitura. Acredito no sucesso do evento, pois não podemos parar, mas sim acreditar e encontrar formas de expandir nossos conhecimentos”, enfatiza.

Por daiane