Esportes

Foi um sucesso total a realização da 2ª etapa do Campeonato Gaúcho e abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross, promovido no último final de semana, na pista de motociclismo do Motoclube de Arroio do Meio – Mocam, instalada na área do Parque Municipal de Eventos com 1.160 metros de extensão. O evento reuniu mais de 250 pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e um grupo que veio do Uruguai. Durante as provas de competição, realizadas no sábado e domingo, aconteceram 22 baterias, sendo 14 pelo Campeonato Brasileiro e oito pelo Campeonato Gaúcho.

As provas foram organizadas e supervisionadas pela Federação Gaúcha de Motociclismo e a Confederação Brasileira de Motociclismo com apoio do Mocam, que tem na presidência Jonas Leidens e, como coordenador, Luiz Carlos Kunrath, além da Prefeitura de Arroio do Meio. O evento recebeu incentivo e aplicação de recursos do Governo do Estado, através da secretaria do Esporte e Lazer e a Lei de Incentivo Fundo do Pró-Esporte RS.

As provas reuniram motos nacionais e importadas com baterias nas categorias VX45, VX50, VX4, 230cc Ligth, 250cc Intermediária e Pró, VX2, VXF, VX3, VX1 e VXF, além de minimotos com cilindradas a partir de 65cc. Entre os pilotos de Arroio do Meio associados do Mocam, participaram das corridas Joaquim Velasquez, 9 anos, na categoria de motos de 65cc; João Pedro Beneduzi, com uma moto de 230cc, e Arthur Fröhlich Kunz com uma moto de 250cc.

Entre os pilotos de fora, que se destacaram, estava o paranaense Rafael Faria, que tem em seu currículo diversos títulos nacionais, que sagrou-se campeão na categoria 250cc Pró e vice na categoria VX1. Outro destaque foi Mauro Brazaca Júnior, que veio de Vila Langaro para ficar com a 1ª colocação na categoria VX1 e o 3º lugar na prova com motos VX2 e 250cc Pró. Entre os melhores competidores, também figura o nome de Lucas Basso, que veio da cidade de Gentil. Na categoria feminino importadas, destaque para Maiara Basso, campeã da prova VXF Especial e a paranaense Mozara Bittencourt, que disputou na categoria feminino nacional.

Segundo Luis Carlos Kunrath, muitos foram os elogios de pilotos e dirigentes da CBM e FGM, em relação à qualidade da pista do Mocam e da infraestrutura da área do Parque de Eventos que serviu como acampamento das equipes e acompanhantes de cada piloto. “Arroio do Meio tem um local especial para a realização deste tipo de evento, reunindo pista de provas e espaço para abrigar os visitantes”, comentou Luis Carlos Kunrath.

Por daiane