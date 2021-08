Esportes

Quatro jogos nesta sexta-feira, dia 13, movimentam a última rodada da fase classificatória do Campeonato Aberto de Futebol Sete de Capitão. Os jogos ocorrem no campo do Paradise Country Clube em Alto Palmas e iniciam às 19h15min. Na categoria Força Livre jogam: Los Amigos x Benfica; Agro Daldon x Parceiros e Meninos da Vila x Só Barulho. Na Veterano o CFM enfrenta o Zaragosa/Sírio Automóveis.

Na última rodada, ocorrida no dia 6, o Agro Daldon venceu o Meninos da Vila por 2 a 0. Contra Ordem venceu o São José por 2 a 1, Espaço Nobre pelo mesmo placar venceu o Xurupita. Na Veterano, Xurupita venceu o São José de Coqueiro Baixo por 3 a 1.

Por daiane