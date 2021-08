Esportes

O time Master do Cruzeiro de Linha 32 realizou partida no sábado com a equipe do Veca de Teutônia, que venceu por 3 x 1. O único gol do Cruzeiro foi marcado por Fabiano. A atração ficou por conta do árbitro, posição ocupada por Nilson Mors. A partida serviu para oficializar a retomada de jogos e a volta das origens do grupo que tem como presidente Erno Nos e, na coordenação, Flávio Schmitz.

À noite, o Cruzeiro promoveu uma confraternização servindo galinhada aos jogadores e familiares, preparada por Sérgio Schmitz e César Hendges. O momento foi aproveitado para dar alguns avisos e comunicar o ingresso no grupo dos jogadores, Fabiano, Vianei e Luis Crone. Com estes ingressos, o grupo passa a ter 35 integrantes, sendo que, entre estes, muitos não jogam futebol como o caso da dupla Lindo e Luis (Stia) Nos, que atuam como churrasqueiros, além de Lindo ser o contador de piadas. Seguindo o modelo de realizar duas partidas por mês, o Master do Cruzeiro vai jogar no dia 29 de agosto na Linha Santo Antônio/Colinas com o Santo Antônio.

Por daiane