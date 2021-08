Esportes

O Sete de Setembro de São Caetano, que disputou duas finais no domingo de decisões, ficou com o título de campeão na categoria de Veteranos. A equipe, dirigida por Vianei Sebastiany, entrou em campo com situação desfavorável por ter perdido na rodada de ida por 4 x 2 para o RB/So Khellãs, além de, pelo menos, dois desfalques provocados por punição e lesão de Marlon, goleador da equipe.

A situação adversa, antes de entrar em campo, ficou ainda maior quando o So Khellãs saiu na frente no marcador. Na partida dirigida por Jorge Freitas (Taxa), o Sete precisava correr mais e buscar um aproveitamento maior em suas conclusões. O empate veio, mas o So Khellãs voltou a fazer 2 x 1. O Sete foi guerreiro e, novamente, igualou o placar. Para o So Khellãs o 2 x 2 representava o título. Para o Sete era preciso um novo vira-vira e vencer a partida no tempo regulamentar. A ordem era marcar mais um gol e, depois, ir para a decisão em pênaltis.

Com paciência e sem grandes atropelos, a estrela do clube brilhou e o Sete fez 3 x 2 já indo para os minutos finais da partida. Os gols do Sete foram marcados por Fernando Delazeri, Volmir e Henrique. Para o So Khellãs, marcaram Leandro e Rafael. O gol acendeu o ânimo dos jogadores, que foram motivados para a cobrança dos pênaltis, onde o Sete superou o So Khellãs por 4 x 3 e sagrou-se campeão, para alegria de seu grupo. A entrega do troféu de campeão estava cercada de muita emoção. Assim que o capitão, Nino Schnorr, ergueu o prêmio pela conquista, os demais integrantes do grupo do Sete, já de posse da bandeira do clube, comemoraram a conquista de um título que o Sete ainda não havia ganho em seu histórico, iniciado no dia 7 de setembro de 1932, data de fundação do clube, considerado o mais antigo do futebol de Arroio do Meio.

Por daiane