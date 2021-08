Geral

Durante a semana, máquinas da secretaria de Obras de Capitão iniciaram a recuperação de todo o trecho da estrada do conhecido Morro São Roque, que divide as comunidades de São Jacó e Picada São Paulo.

Todo o trabalho de recuperação está sendo realizado pela escavadeira hidráulica e envolve o alargamento e limpeza do trecho, atendendo uma reivindicação dos moradores e motoristas. Durante a semana, o prefeito Jari Hunhoff esteve acompanhando o andamento do serviço. Na próxima semana, o trecho deverá receber material com brita.

Por daiane